Стали відомі суперники збірної України у відборі жіночого Євро-2021 з футзалу

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування кваліфікації першості Європи 2021 року з футзалу серед жіночих збірних.

Збірна України з футзалу потрапила до групи 3 основного раунду, де її суперниками стали Фінляндія, Чехія та переможець групи С попереднього раунду кваліфікації. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У жеребкуванні попереднього та основного раундів кваліфікації Євро-2021, яке відбулося 13 лютого, взяли участь 24 збірні. Підопічні Олега Шайтанова стартуватимуть з основного раунду, в якому гратимуть 16 команд.

Матчі попереднього раунду відбору мають відбутися 5—10 травня, матчі основного раунду пройдуть 1—6 вересня 2020 року.

Фінальний етап відбудеться 11 - 14 лютого 2021 року.

Як повідомлялося, Україна є господарем квартету, поєдинки в якому пройдуть у Львові на паркеті палацу спорту “Галичина”.

Фото: uefa.com