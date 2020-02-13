Миколаївський борець переміг на турнірі, присвяченому пам‘яті загиблих воїнів АТО/ООС

Миколаївський спортсмен Ібрагім Насібов виборов золоту нагороду на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби, присвяченому пам‘яті загиблих воїнів АТО та ООС.

Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОДА у Facebook.

«9-10 лютого у місті Києві в спорткомплексі «Меридіан» відбувся міжнародний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам‘яті загиблих воїнів АТО та ООС. У ваговій категорії до 36 кг для спортсменів 2009-2010 років народження, вихованець Миколаївської спортивної школи №1 Ібрагім Насібов виборов золоту нагороду», - йдеться у повідомленні.

У турнірі взяли участь понад 500 спортсменів із 9 країн: України, Італії, Азербайджану, Латвії, Білорусі, Угорщини, Казахстану, Республіки Молдова та Вірменії.