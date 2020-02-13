Чемпіонат Європи з біатлону перенесли з Естонії до Білорусі

Чемпіонат Європи з біатлону, який мав стартувати 26 лютого в Отепяя (Естонія), перенесений до Білорусі.

Причиною стала відсутність снігу, повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

“Причина для нинішнього сезону банальна - відсутність снігу. І якщо організатори стартів на Кубку світу в Обергофі і Рупольдінгу ще якось зуміли провести змагання за рахунок заздалегідь заготовлених запасів снігу, то в Отепяя такої можливості немає”, - йдеться в повідомленні.

Після підтвердження готовності організаторів змагань в Раубічах прийнято рішення, що чемпіонат Європи другий рік поспіль відбудеться в Білорусі.

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