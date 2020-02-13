Українці стали шостими в командному заліку чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Збірна України за підсумками турніру з греко-римської боротьби посіла шосте місце в загальнокомандному заліку континентальної першості, повідомляє Укрінформ.

Українські борці здобули три медалі - 1 золоту і 2 бронзові.

Нагадаємо, чемпіоном Європи став Семен Новіков (вагова категорія до 87 кг), бронзовими призерами - Ленур Теміров (63 кг) і Микола Кучмій (130 кг).

За загальною кількістю нагород перша - команда Азербайджану (6), другі - росіяни (5), треті - вірмени (4).

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Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби продовжують турніри з жіночої та вільної боротьби. Останній комплект медалей в італійській столиці розіграють 16 лютого.

На фото: Семен Новіков (unitedworldwrestling.org).