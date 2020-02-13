ФК "Маріуполь" розгромив "Вальмієру" на турецькому зборі

Футболісти команди української футбольної Прем'єр-ліги "Маріуполь" провели у четвер черговий спаринг на зборі у Туреччині.

Підопічні Олександра Бабича обіграли у місті Сіде латвійський клуб "Вальмієра" - 9:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Дмитро Мішньов (24-та і 84-та хвилини), Валерій Федорчук (30, з пенальті), Дмитро Топалов (50, 82, 87). Станіслав Біблік (65, 76) та Павло Полегенько (79).

Сьогодні "Маріуполь" також зіграє у Сіде проти грузинської команди "Локомотив" (Тбілісі).

На фото: Олександр Бабич.