Долгополов знявся з турніру ATP у Ріо-де-Жанейро

Експерша “ракетка” України Олександр Долгополов не виходить на корти з травня 2018 року.

Олександр Долгополов знявся з ґрунтового турніру ATP у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), де був заявлений в основній сітці. Про це повідомляє БТУ.

До списку учасників змагань, які стартують наступного тижня, український тенісист потрапив по захищеному рейтингу.

Долгополов через травму не виходить на корти ATP-туру вже з травня 2018 року. У серпні 2018 року йому зробили першу операцію на кисті, а в липні 2019 року - ще одну. Свій старт у сезоні-2020 спортсмен також змушений був відкласти - на початку грудня тенісист переніс операцію на лівій нозі.

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Наразі Олександр Долгополов залишається на першій сходинці в альтернативному списку в заявці хардового турніру в Акапулько, який відбудеться 24-29 лютого.