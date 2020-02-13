Капітан збірної України розповів про готовність до старту на ЧС-2020 з біатлону

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився очікуваннями від старту на чемпіонаті світу-2020.

Дмитро Підручний, зокрема, зазначив, що підходить до сьогоднішньої змішаної естафети без проблем із здоров’ям і з хорошим настроєм, а також відзначив хорошу якість траси.

“Відносно здоров'я: начебто все в порядку, нічого не турбує. Настрій бойовий, готуємося боротися за найвищі місця. Що стосується очікувань, то ніяких медальних планів або конкретних місць не ставлю. Головне впоратися з емоціями і показати те, на що ми здатні, до чого готувалися.

Погода в Антгольці не з простих - вітер з поривами то праворуч, то ліворуч. А ось траса в ідеальному стані, натуральний сніг. Думаю, під час гонок траса теж буде відмінно готова”, - цитує Підручного XSPORT.

Як повідомлялося, в Антгольці-Антерсельві (Італія) розпочинається 54-й чемпіонат світу з біатлону.

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Змагання в четвер, 13 лютого, відкриє змішана естафета, де Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний (гонка стартує о 15.45 за київським часом).

Фото: Agence Zoom/Getty Images