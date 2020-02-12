УХЛ: «Донбас» обіграв «Білий Барс»

«Кременчук» прогнозовано розгромив «Динамо».

В центральному матчі 34-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг на домашньому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 6:0. «Кременчук» вдома розгромив «Динамо» (Харків) 14:1. Про це повідомляє Укрінформ.

На домашній арені в Дружківці «Донбас» впевнено обіграв «Білий Барс» 6:0. У господарів шайби закидали: Волков (двічі), Колесніковс, Васильєв (двічі), Захаров.

В іншому матчі дня «Кременчук» розгромив вдома харківське «Динамо» 14:1. По дві шайби закинули Пукс і Чердак.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 86 (34). На другому місці «Донбас» - 74 (33). «Дніпро» третій - 69 (33). «Білий Барс» посідає четверту позицію – 47 (33).

Нагадаємо, в перенесеному матчі 31-го туру УХЛ «Крижані Вовки» (Київ) перемогли вдома «Динамо» (Харків) 12:0.