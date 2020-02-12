Українські борчині Лівач і Винник вийшли у фінал чемпіонату Європи в Італії

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи-2020 зі спортивної боротьби.

У турнірі з жіночої боротьби пройшли півфінали в перших чотирьох вагових категоріях, повідомляє Укрінформ.

Українки Оксана Лівач (50 кг) і Соломія Винник (55 кг) вийшли у фінал, де зустрінуться відповідно з Мігленою Селішковою з Болгарії та росіянкою Ольгою Хорошавцевою.

За бронзові нагороди континентальної першості посперечаються українки Ангеліна Лисак (59 кг) і Алла Черкасова (68 кг).

Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.

На фото: Оксана Лівач.