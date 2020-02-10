Паралімпійська збірна України виборола 22 медалі на етапі Кубка світу з біатлону
Українські паралімпійці вибороли 3 золоті, 9 срібних та 10 бронзових нагород. Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.
6 спортсменів збірної є мультимедалістами цього етапу Кубка світу:
Кононова Олександра виборола 2 золоті медалі у спринті (біатлон), 2 срібні (біатлон, лижні перегони) та 1 бронзову (лижні перегони);
Буй Ірина - 1 золоту і 1 срібну (біатлон);
Рептюх Ігор - 2 срібні (біатлон) і 1 бронзову (лижні перегони);
Радь Тарас — 2 срібні (біатлон, лижні перегони) та 1 бронзову (біатлон);
Ляшенко Людмила - 2 срібні (лижні перегони) та 1 бронзову (біатлон);
Батенкова-Бауман Юлія - 3 бронзові (біатлон, лижні перегони).
Також бронзовими медалями відзначилися Конашук Богдана, Вовчинський Григорій, Шишкова Оксана і Казаков Віталій.
Наступний етап Кубку світу пройде 10 - 15 березня у шведському Естерсунді.