Паралімпійська збірна України виборола 22 медалі на етапі Кубка світу з біатлону

Національна паралімпійська збірна України з лижних перегонів повернулася в Україну з 22 медалями етапу Кубка світу у німецькому Фінстерау.

Українські паралімпійці вибороли 3 золоті, 9 срібних та 10 бронзових нагород. Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

6 спортсменів збірної є мультимедалістами цього етапу Кубка світу:

Кононова Олександра виборола 2 золоті медалі у спринті (біатлон), 2 срібні (біатлон, лижні перегони) та 1 бронзову (лижні перегони);

Буй Ірина - 1 золоту і 1 срібну (біатлон);

Рептюх Ігор - 2 срібні (біатлон) і 1 бронзову (лижні перегони);

Радь Тарас — 2 срібні (біатлон, лижні перегони) та 1 бронзову (біатлон);

Ляшенко Людмила - 2 срібні (лижні перегони) та 1 бронзову (біатлон);

Батенкова-Бауман Юлія - 3 бронзові (біатлон, лижні перегони).

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Також бронзовими медалями відзначилися Конашук Богдана, Вовчинський Григорій, Шишкова Оксана і Казаков Віталій.

Наступний етап Кубку світу пройде 10 - 15 березня у шведському Естерсунді.