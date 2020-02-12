Столична поліція нестиме службу у посиленому режимі під час матчу на стадіоні "Динамо"

Столичні поліцейські забезпечуватимуть правопорядок під час футбольного матчу плей-оф Юнацької ліги УЄФА (U-19) на стадіоні «Динамо» між командами київського «Динамо» та загребського «Динамо».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. "Сьогодні на столичному стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського відбудеться футбольний матч плей-оф Юнацької Ліги УЄФА між командами (U-19) «Динамо» (Київ, Україна) та «Динамо» (Загреб, Хорватія). Працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території", - йдеться у повідомленні. Зокрема, під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія біля спортивної арени, а також найближчі станції метро. Читайте також: Київське “Динамо” зіграє проти "Динамо" (Загреб) в Юнацькій лізі УЄФА Як відомо, матч розпочнеться о 17-й годині.