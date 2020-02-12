Марченко на турнірі АТР у Шербурі програв господарю корту

Український тенісист Ілля Марченко провів у середу матч 2-го кола на турнірі ATP Challenger Tour у французькому місті Шербур із призовим фондом 46 тис 600 євро.

Ілля у трьох сетах поступився французькому тенісисту Кентену Алі, який посіяний під п'ятим номером, повідомляє Укрінформ.

Зустріч відповідно 255-ї та 203-ї "ракеток" світу завершилася з рахунком - 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7). Тенісисти провели на корті 2 години 25 хвилин.

У третьому раунді Алі зустрінеться з італійцем Лоренцо Музетті (№310 ATP).

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Нагадаємо у стартовій грі турніру в Шербурі Марченко обіграв Матса Морайнга з Німеччини - 6:3, 6:4. Це була перша перемога Іллі у нинішньому сезоні.