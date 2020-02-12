Футбол: "Динамо" програло "Тоболу" на зборі в Туреччині

Футболісти київського "Динамо" провели 12 лютого черговий спаринг другого навчально-тренувального збору в Туреччині.

На полі арени Titanic Mardan Stadium міста Белек український клуб поступився казахстанській команді "Тобол" - 2:4, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Фран Соль (12-та хвилина), Міккель Дуелунд (39) - у складі "Динамо"; Азат Нургалієв (44, з пенальті), Серікжан Мужиков (47), Роман Муртазаєв (59) та Петрос Аветисян (72) - у команді з Костаная.

Заключний спаринг "Динамо" на турецькому зборі пройде 15 лютого. Підопічні Олексія Михайличенка зіграють з тбіліським "Динамо".

Нагадаємо, у попередніх матчах другого збору кияни здобули три перемоги і одну зустріч звели унічию. Словенську "Олімпію" динамівці здолали з рахунком 5:0, норвезький "Стремсгодсет" - 3:0, "Борац" (Босния и Герцеговина) - 4:1. Результат 1:1 було зафіксовано в зустрічі з білоруським БАТЕ.