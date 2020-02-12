Україна визначилася зі складом на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на першу гонку чемпіонату світу-2020, яка відбудеться завтра, 13 лютого, в Антгольці-Антерсельві.

Україну у змішаній естафеті представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Зараз спортсмени вже вийшли на офіційне тренування перед змішаною естафетою.

Внаслідок дискваліфікації у попередній змішаній естафеті, яка відбулася в Поклюці, українська команда втратила високі позиції в заліку мікстів і завтра отримає лише 24-й стартовий номер.

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Старт першої гонки чемпіонату світу 13 лютого розпочнеться о 15.45 за київським часом.

Чемпіонат світу з біатлону триватиме в Італії до 23 лютого.