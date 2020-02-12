Українець Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP в Індії

Українець Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP в Індії

Укрінформ
Киянин Денис Молчанов успішно стартував у парному розряді великого челленджера ATP в індійському місті Бангалор із призовим фондом 162 тиc 480 дол.

Українсько-тайванський дует Молчанов/Се Ченпен переграв індійську пару Віджай Сундар Прашант/Вішну Вардхан - 6:3, 7:6 (8:6), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини.

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В 1/4 фіналу опонентами Дениса з партнером буде індійсько-австралійський тандем Сакет Мінені/Метт Рід.

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