Українець Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP в Індії
Укрінформ
Киянин Денис Молчанов успішно стартував у парному розряді великого челленджера ATP в індійському місті Бангалор із призовим фондом 162 тиc 480 дол.
Українсько-тайванський дует Молчанов/Се Ченпен переграв індійську пару Віджай Сундар Прашант/Вішну Вардхан - 6:3, 7:6 (8:6), повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини.
В 1/4 фіналу опонентами Дениса з партнером буде індійсько-австралійський тандем Сакет Мінені/Метт Рід.