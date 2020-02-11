"Динамо" зіграло внічию з БАТЕ на турецькому зборі

Футболісти київського "Динамо" провели 11 лютого черговий спаринг другого навчально-тренувального збору в Туреччині.

На полі стадіону Cornelia міста Белек український клуб зіграв унічию з білоруською командою БАТЕ - 1:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Беньямін Вербич (34) - у складі "Динамо"; Станіслав Драгун (68, з пенальті) - в команді з Борисова.

Наступний спаринг "Динамо" на турецькому зборі відбудеться 12 лютого. Кияни зустрінуться з "Тоболом" (Казахстан). 15 лютого підопічні Олексія Михайличенка зіграють з тбіліським "Динамо".

Нагадаємо, у попередніх матчах другого збору кияни здобули три перемоги. Словенську "Олімпію" динамівці здолали з рахунком 5:0, норвезький "Стремсгодсет" - 3:0, "Борац" (Боснія і Герцеговина) - 4:1.