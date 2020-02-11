Чемпіон WBO International в легкій вазі український боксер Денис Берінчик змінив тренера перед боєм з аргентинським боксером Ектором Едгардо Сармієнто, який відбудеться 22 лютого у Броварах (Київщина).

Новим тренером Дениса Берінчика став Єгор Голуб. Про це повідомляє Tribuna.com.

“У чемпіона WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика (12-0, 7 КО) змінився тренер. Про це стало відомо під час відкритого тренування Берінчика перед вечором боксу 22 лютого. Новим тренером Дениса став Єгор Голуб”, - йдеться в повідомленні.

Раніше українського чемпіона тренував Станіслав Григорук.

Тренування Дениса Берінчика та Дмитра Митрофанова / Фото: Укрінформ

Як повідомлялося, 22 лютого в Броварах Денис Берінчик захищатиме титул інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі. Його суперником стане аргентинець Ектор Едгардо Сармієнто.

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Також в рамках вечора боксу 22 лютого в ринг вийдуть українські боксери Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Василь Чоботар.