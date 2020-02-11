«Дніпро» отримав шанс очолити Суперлігу Паріматч

Головний матч тижня зіграють 14 лютого – «Київ-Баскет» приймає «Прометей».

Майбутній ігровий тиждень в Суперлізі Паріматч принесе уболівальникам нову серію протистояння найсильніших команд чемпіонату за лідерство в таблиці. Одна з головних битв за турнірні очки відбудеться в Києві, де підопічні Айнарса Багатскіса прийматимуть «Прометей». Перемога однаково потрібна обом команда. «Київ-Баскет» необхідно не відставати від трійки лідерів, а «Прометею» - утриматися на першому місці. Нагадаємо, що раніше кияни повернулися з Кам'янського впевнено обігравши там новачка Суперліги Паріматч.

«Зараз в турнірній таблиці може бути лише умовний лідер. Команди зіграли різну кількість матчів. Так, на папері «Прометей» виглядає як лідер. Але, ми знаємо, як грати проти нього. Це досвідчений суперник, в їх складі кращий, мабуть, центровий чемпіонату і кращий український розігруючий. Потрібно думати, як зупинити Майєрса, обмежити дії маленьких гравців «Прометея», а також запастися терпінням на всі 40 хвилин ігрового часу», - розповів головний тренер «Київ-Баскет» Айнарс Багатскіс.

Відмінну можливість піднятися на перше місце матиме «Дніпро», який відстає від лідера всього на один заліковий пункт. Дніпряни проведуть на цьому тижні відразу два матчі, тоді як їхні суперники лише по одному. При цьому підопічні Дениса Журавльова двічі зустрінуться (на виїзді та вдома) з аутсайдерами Суперліги Паріматч «Харківськими Соколами».

У цьому сезоні команди вже грали і тоді «Дніпро» здобув розгромну перемогу 95:57. Відтоді харків'яни, звичайно, додали, але відібрати очки в одного з претендентів на чемпіонство все одно непросто. Що ж стосується чинного чемпіона, «Хіміка», то команда вдома прийматиме «Миколаїв», якому в минулому році жодного разу не програла.