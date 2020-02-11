Українські кікбоксери виграли 13 золотих медалей на Кубку Європи
Укрінформ
Всього наша збірна везе з Хорватії 25 нагород.
Національна збірна України виборола 13 золотих, 6 срібних та 6 бронзових медалей на Кубку Європи з кікбоксингу WAKO в хорватському місті Карловац, повідомляє Укрінформ.
Україна посіла шосте місце у командному підсумковому заліку: українці стали другими у рингових дисциплінах і дев’ятими – на татамі. Україну на турнірі представляли 21 спортсмен.
«Злагоджена робота тренерського складу та відповідальних за участь у Кубку Європи дала позитивний результат як для учасників рингових дисциплін, так і для бійців татамі-розділів», – вважає голова делегації Роман Кроль.
Також збірна України в цьому сезоні виступила в Італії на континентальному турнірі Кубку Європи з кікбоксингу WAKO Golden Glove.