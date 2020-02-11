Менеджер боксера Віктора Вихриста готує судовий позов до ФБУ

Менеджер боксера Віктора Вихриста готує судовий позов до ФБУ

Укрінформ
Після підписання українським боксером Віктором Вихристом контракту з німецькою промоутерською компанією національна федерація на три роки дискваліфікувала особистого тренера спортсмена Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

За словами менеджера, підписання контракту з EC Boxing Promotion було особистим рішенням Віктора, повідомляє Champion.com.ua

"Дуже непросте рішення, - підкреслив Котельник. - У Віктора була мрія потрапити на Олімпійські ігри і завоювати в Токіо олімпійську медаль. Пропозиція від EC Boxing Promotion надійшла кілька місяців тому. Ми літали до Німеччини, ознайомилися з інфраструктурою компанії. Спочатку йшлося про підписання контракту після Олімпіади. Але обставини змінилися. Першим номером збірної України став Цотне Рогава, олімпійські перспективи Віктора залишалися невизначеними. У цій ситуації й було прийнято рішення підписати контракт з EC Boxing Promotion, пропозиція якої була гранично конкретною".

Котельник упевнений, що Віктор Вихрист зробив правильний вибір.

Читайте також: Українські боксери завоювали дві “бронзи” на турнірі в Угорщині

"Якщо Федерація боксу України так переживає за своїх боксерів, чому не виконуються обіцянки? - ставить запитання менеджер. - Все ж просто: підписуєте контракти з боксерами - гідно підтримуйте їх. І не переживайте, що боксер від вас піде, адже всі стосунки регламентовані контрактом. Але за фактом збірна має мінімальну підтримку з боку держави. На неї неможливо утримувати сім'ю. Додаткової допомоги від ФБУ немає. Тому кожен боксер обирає власний шлях. Хто має право за це засуджувати? Упевнений, що Віктор зробив правильний вибір".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-