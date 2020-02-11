Менеджер боксера Віктора Вихриста готує судовий позов до ФБУ

Після підписання українським боксером Віктором Вихристом контракту з німецькою промоутерською компанією національна федерація на три роки дискваліфікувала особистого тренера спортсмена Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

За словами менеджера, підписання контракту з EC Boxing Promotion було особистим рішенням Віктора, повідомляє Champion.com.ua.

"Дуже непросте рішення, - підкреслив Котельник. - У Віктора була мрія потрапити на Олімпійські ігри і завоювати в Токіо олімпійську медаль. Пропозиція від EC Boxing Promotion надійшла кілька місяців тому. Ми літали до Німеччини, ознайомилися з інфраструктурою компанії. Спочатку йшлося про підписання контракту після Олімпіади. Але обставини змінилися. Першим номером збірної України став Цотне Рогава, олімпійські перспективи Віктора залишалися невизначеними. У цій ситуації й було прийнято рішення підписати контракт з EC Boxing Promotion, пропозиція якої була гранично конкретною".

Котельник упевнений, що Віктор Вихрист зробив правильний вибір.

"Якщо Федерація боксу України так переживає за своїх боксерів, чому не виконуються обіцянки? - ставить запитання менеджер. - Все ж просто: підписуєте контракти з боксерами - гідно підтримуйте їх. І не переживайте, що боксер від вас піде, адже всі стосунки регламентовані контрактом. Але за фактом збірна має мінімальну підтримку з боку держави. На неї неможливо утримувати сім'ю. Додаткової допомоги від ФБУ немає. Тому кожен боксер обирає власний шлях. Хто має право за це засуджувати? Упевнений, що Віктор зробив правильний вибір".