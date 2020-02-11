ФК "Дніпро-1" запросив експомічника Саррі в "Наполі" та "Челсі"

Український клуб футбольної Прем'єр-ліги "Дніпро-1" запросив до команди тренера Луїджі Ночентіні, який працював у штабі знаменитого наставника Мауріціо Саррі в "Наполі" та "Челсі".

Італієць у тренерському штабі команди Дмитра Михайленка працюватиме помічником з тактики, повідомляє FCdnipro.com. Італійська преса назвала 31-річного Ночентіні "комп'ютерним майстром". Читайте також: ФК "Маріуполь" зіграв унічию та переміг на турецькому зборі Додамо, що свій перший офіційний матч 2020 року "Дніпро-1" зіграє 23 лютого проти львівських "Карпат".