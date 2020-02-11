Засідання оргкомітету з підготовки українських спортсменів до Олімпійських ігор

Захід відбувається у клубі Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Засідання Оргкомітету з підготовки та участі спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

"Це дуже важлива подія, і від нашої взаємодії залежить те, наскільки комфортно буде нашим спортсменам представляти інтереси і захищати честь держави на світовому рівні, тому маємо добре попрацювати", - сказав Гончарук на початку засідання.

Читайте також: МКМС привітало збірну із завершенням ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор

Як відомо, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо 24 липня - 9 серпня 2020 року. Естафета Олімпійського вогню стартує 26 березня від стадіону в префектурі Фукусіма. Протягом 121 дня його пронесуть через половину населених пунктів Японії - по території 858 міст і сіл. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня.