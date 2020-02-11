“Карпати” підписали 31-річного ексголкіпера “Шахтаря” Каніболоцького

Львівський футбольний клуб “Карпати” підписав контракт із колишнім гравцем донецького “Шахтаря” і молодіжної збірної України Антоном Каніболоцьким.

Антон Каніболоцький гратиме в “Карпатах” щонайменше до кінця сезону. Про це повідомляє пресслужба ФК “Карпати”.

“Зелено-білі” уклали контракт із воротарем Антоном Каніболоцьким. 31-річний кіпер виступатиме за “Карпати” щонайменше до кінця чемпіонату”, - йдеться в повідомленні.

За донецький футбольний клуб “Шахтар” Каніболоцький грав у 2012 — 2017 роках. Останньою його командою була польська “Медзь”. Воротар 2008 — 2011 років виступав за молодіжну збірну України і викликався до національної команди.

Також новачком львівських “Карпат” до кінця сезону на правах оренди став сенегальський нападник Матар Діє.

У січні 2019 року він підписав контракт із донецьким клубом “Олімпік”, за який зіграв 23 матчі й забив 8 м’ячів.