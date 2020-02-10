Зеленський призначив державні стипендії 16 спортсменам

Президент Володимир Зеленський призначив державні стипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Відповідний указ №45/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор”, - зазначається в документі.

Стипендії призначено 16 спортсменам, їхній розмір становить три, три з половиною і чотири прожиткових мінімумів.