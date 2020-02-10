ФК "Маріуполь" зіграв унічию та переміг на турецькому зборі

Футболісти команди української футбольної Прем'єр-ліги провели у понеділок два спаринги на зборі у Туреччині. Суперниками були дві інші наші команди.

Спочатку маріупольці у Белеку звели внічию зустріч проти ФК "Львів" - 1:1. М'ячі забили Ілля Путря (60, з пенальті) - у приазовців; Ренан )45, з пенальті) - у львів'ян, повідомляє Укрінформ. У другому поєдинку "Мапіуполь" обіграв одеський "Чорноморець" - 2:1. Читайте також: Футбол: "Ворскла" перемогла "Насаф" на зборі в Туреччині Голи: Сергій Чоботенко (24), Сергій Горбунов (84) - Денис Норенков (76)