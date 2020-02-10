Американський боксер Расселл вимагає реваншу з Ломаченком

Американець Гері Расселл-молодший розповів після переможного бою проти монгола Тугстсогта Ньямбаяра, що хоче провести матч-реванш з українцем Василем Ломаченком.

Боксер зазначив, що йому треба "повернути борг", повідомляє Boxingscene.

"Я хочу матчу-реваншу з Ломаченком. Зроблю це ні для вболівальників, ні для преси, а для себе. Я занадто честолюбний, аби забути й залишити все як є. Мені треба повернути борг", - заявив американець.

У бою проти Ньямбаяра Расселл-молодший захистив титул чемпіона світу за версією WBC у вазі до 57,2 кг. Бій тривав усі 12 раундів. Рішення суддів - 118:110, 116:112, 117:111.

Єдину у своїй кар'єрі порузку американський боксер зазнав від Ломаченка у червні 2014 року.

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Українець наступний поєдинок проведе проти іншого американця - Теофімо Лопеса. Бій (поки неофіційно) має відбутися у травні нинішнього року.