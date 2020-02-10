Українці вибороли чотири “золота” на юніорському чемпіонаті ABAF у приміщенні

У Стамбулі (Туреччина) відбувся юніорський чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні.

Українські спортсмени на змаганнях у Стамбулі вибороли чотири золоті нагороди. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

"У секторі для стрибків у висоту Олег Дорощук підтвердив статус фаворита і переміг з рекордом чемпіонату – 2,20 м. Андрій Дибка виграв змагання зі стрибків з жердиною (5,10 м). Ще два “золота” до скарбнички збірної поклали дівчата. Світлана Жульжик виграла змагання з бігу на 800 метрів і встановила рекорд чемпіонату (2.07,51 хв). Марія Буряк перемогла з бігу на 400 метрів (55,19 с)”, - йдеться в повідомленні.

У медальній таблиці збірна України посіла друге місце, а переможцем стала збірна Туреччини (21 медаль – 8 золотих, 6 срібних і 7 бронзових).

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Всього участь у змаганнях взяли команди з 21 країни.

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