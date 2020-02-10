Українські легкоатлети здобули повний комплект нагород на турнірі в Таллінні
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Укрінформ
На міжнародному легкоатлетичному турнірі Indoor Combined Events, який відбувся у Таллінні (Естонія), усі три нагороди здобули багатоборки з України.
Переможницею змагань у Таллінні стала українська спортсменка Аліна Шух. Її результат - 4518 очок. Про це повідомляє пресслужба НОК України у Facebook.
“Срібло” здобула Ганна Касьянова — 4449 очок, бронзову нагороду - Римма Буйненко (4360).Українські легкоатлети здобули повний комплект нагород на турнірі в Таллінні / Фото: НОК України
Серед чоловіків бронзу виборов Олексій Касьянов. Його результат — 5958 очок.