Український шпажист Нікішин виборов “бронзу” на етапі Кубка світу у Ванкувері

У Ванкувері (Канада) завершилися змагання етапу Кубка світу з фехтування на шпагах.

В індивідуальній чоловічій першості досвідчений український шпажист Богдан Нікішин виборов бронзову нагороду. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Фото: Богдан Нікішин виборов “бронзу” на етапі Кубка світу у Ванкувері / Фото: НОК України

Це перша особиста медаль в олімпійському сезоні для українського шпажиста.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка побажав Богдану Нікішину вдалого продовження олімпійського року та гарної підготовки до Олімпіади-2020 у Токіо (Японія).