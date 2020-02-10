Перший офіційний музей Паралімпіад відкриється в Японії

Міжнародний паралімпійський комітет відкриє в Токіо свій перший музей атлетів та історії паралімпійського руху.

Про це повідомляє NHK.

«Експозиція розповість про історію паралімпійського руху, який почався зі змагань 1948 року в одному з британських госпіталів для реабілітації поранених військовослужбовців», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в музеї будуть виставлені медалі, факели та плакати Паралімпійських ігор різних років. Експозиція також розповість про легендарних спортсменів.

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Музей розміститься у торговельному комплексі COREDO Muromachi Terrace у токійському районі Ніхонбасі, уточнює NHK.