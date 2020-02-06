Калініна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в США

Українка Ангеліна Калініна пробилася до 1/4 фіналу турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) Dow Tennis Classic у Мідленді (США) із призовим фондом $100 тис.

У поєдинку другого кола змагань посіяна під 7-м номером Калініна (№159 світового рейтингу) обіграла американку Марію Матеас (№487), повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2 на користь українки.

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За вихід до півфіналу Dow Tennis Classic Калініна зустрінеться з переможницею матчу між француженкою Джессікою Понше (№204) та 2-ю "ракеткою" турніру американкою Кеті Макнеллі (№121).