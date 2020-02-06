«Реал» сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії

Мадридці програли вдома «Реал-Сосьєдад» 3:4.

Мадридський «Реал» вдома програв «Реал-Сосьєдад» (Сан-Себастьян) 3:4 в матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії, повідомляє Укрінформ.

Гості повели в рахунку в середині першого тайму. Відзначився Мартін Едегор, який належить «Реалу» і виступає за баскський клуб на правах оренди. Після перерви нападник гостей Александер Ісак відзначився дублем. «Реал» скоротив відставання зусиллями Марсело.

На 69-й хвилині Мікель Меріно забив четвертий м’яч гостей. На останніх хвилинах «Реал» відзначився двічі (забили Родріго і Начо). Однак, зрівняти рахунок мадридці не встигли, хоча і завершували матч в більшості. 4:3 – сенсаційна перемога команди з Сан-Себастьяна.

Раніше в півфінал Кубка Іспанії вийшли «Гранада» і «Мірандес». В останньому чвертьфіналі зіграють «Атлетик» і «Барселона».