"Динамо" та "Зоря" з однаковим рахунком виграли футбольні спаринги

Футболісти київського "Динамо" провели у четвер другий контрольний матч на нинішньому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

На арені Gloria Serenity у Белеку українці здолали норвезький "Стремсгодсет" з міста Драммен - 3:0, повідомляє Укрінформ.

Відзначилися Карлос де Пена (42-а хвилина), Віталій Миколенко (74) і Міккель Дуелунд (81).

У попередньому спарингу "Динамо" обіграло словенську "Олімпію" - 5:0. Голи: Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Назарій Русин, Карлос де Пена, Олександр Романчук.

9 лютого кияни зустрінуться з "Борацем" (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина), 11 лютого - з БАТЕ (Борисов, Білорусь), 12 лютого - з "Тоболом" (Казахстан) і 15 лютого - з "Динамо" (Тбілісі, Грузія).

Луганська "Зоря" сьогодні також перемогла з рахунком 3:0 казахстанський "Ордабаси" з Шимкента.

М'ячі забили Владислав Кабаєв (44, 50) та Андрейс Циганикс (75).

Наступним опонентом луганчан по контрольному матчу 9 лютого буде клуб "Фламуртарі" (Косово). 10 лютого підопічні Віктора Скрипника зіграють з боснійським "Железнічаром", 14 лютого - з білоруською командою "Торпедо-БелАЗ".