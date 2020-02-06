Збірна України з хокею програла Казахстану матч олімпійського відбору

Хокеїсти національної збірної України з поразки розпочали кваліфікаційний турнір за право виступити на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

У групі Н третього раунду олімпійського відбору команда Сергія Вітера поступилася господарям турніру команді Казахстану - 1:8 (1:5, 0:2, 0:1), повдіомляє Укрінформ.

Шайби на майданчику "Барис Арени" у Нур-Султані закинули: Сергій Бабинець (15-та хвилина) - у складі українців; Дмитро Шевченко (4), Єгор Пєтухов (8), Дастін Бойд (9), Роман Старченко (12), Талгат Жайлауов (18), Даррен Дітц(33), Аркадій Шестаков (35), Валерій Орєхов (52) - у суперників.

В іншому сьогоднішньому поєдинку квартету H Польша так само упевнено здолала Нідерланди - 8:0 (3:0, 4:0, 1:0).

Свій наступний поєдинок збірна України проведе 7 лютого саме проти поляків. З Нідерландами наша команда зустрінеться 9 лютого.

До вирішального, 4-го раунду олимпийского відбору вийде лише команда-переможниця турніру в Нур-Султані.

Хокейна збірна України лише одного разу у своїй історії змогла потрапити на Олімпійські ігри. 2002 року в Солт-Лейк-Сіті (США) українці, яких тренував Анатолій Богданов, посіли десяте місце.