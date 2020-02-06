Бій місяця: Далакян проти Переса

Артем Далакян провів 100 раундів спарингів перед захистом титулу

8 лютого в Києві український боксер Артем Далакян проведе захист свого титулу чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBA. Проти нього в ринг вийде претендент з Венесуели Хосбер Перес.

Про Переса мало що відомо, але, оскільки він заслужив шанс стати претендентом, недооцінювати його не варто. Йому 25 років, і він на 7 років молодше Далакяна. У цій ваговій категорії вік має велике значення, оскільки він впливає на швидкість боксерів. Тому вони раніше завершують кар'єру, ніж представники важкої ваги.

Втім, якщо згадати попередні захисти Далакяна, то нічого не викликає побоювання. Він залишається боксером з відмінною швидкістю і реакцією, до того ж Артем набагато досвідченіший за Переса. Не дивно, що аналітики Parimatch дають українцеві 93% на перемогу.

Артем жодного разу не програвав, тоді як у Хосбера дві поразки. Та й суперники Далакяна при цьому були сильнішими. Для Переса це перший бій такого рівня. Що ще важливо, Артем буде битися вдома, де йому гарантована підтримка вболівальників.

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Далакян вже заявив, що з усією серйозністю ставиться до свого суперника і, готуючись до бою, провів близько 100 раундів спарингів. Так що про недооцінку Переса не може бути й мови. Хосберу доведеться перевершити себе, аби чимось здивувати Далакяна.