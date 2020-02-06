Бій місяця: Далакян проти Переса

Бій місяця: Далакян проти Переса

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Укрінформ
Артем Далакян провів 100 раундів спарингів перед захистом титулу

8 лютого в Києві український боксер Артем Далакян проведе захист свого титулу чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBA. Проти нього в ринг вийде претендент з Венесуели Хосбер Перес.

Про Переса мало що відомо, але, оскільки він заслужив шанс стати претендентом, недооцінювати його не варто. Йому 25 років, і він на 7 років молодше Далакяна. У цій ваговій категорії вік має велике значення, оскільки він впливає на швидкість боксерів. Тому вони раніше завершують кар'єру, ніж представники важкої ваги.

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Втім, якщо згадати попередні захисти Далакяна, то нічого не викликає побоювання. Він залишається боксером з відмінною швидкістю і реакцією, до того ж Артем набагато досвідченіший за Переса. Не дивно, що аналітики Parimatch дають українцеві 93% на перемогу.

Артем жодного разу не програвав, тоді як у Хосбера дві поразки. Та й суперники Далакяна при цьому були сильнішими. Для Переса це перший бій такого рівня. Що ще важливо, Артем буде битися вдома, де йому гарантована підтримка вболівальників.

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Далакян вже заявив, що з усією серйозністю ставиться до свого суперника і, готуючись до бою, провів близько 100 раундів спарингів. Так що про недооцінку Переса не може бути й мови. Хосберу доведеться перевершити себе, аби чимось здивувати Далакяна.

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