Ястремська знялася з турніру WTA в Хуахіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська не захищатиме свій титул на турнірі WTA International у Хуахіні (Таїланд), що стартує 10 лютого.

Після Кубка Федерації 19-річна одеситка відправиться на Прем'єр у Дубаї, який розпочнеться 17 лютого, а потім на престижні змагання в Досі (23 лютого), повідомляє Тенісний портал України.

Очолить посів на змаганнях в Хуахіні інша українка - Еліна Світоліна, яка не зіграє в Дубаї, але виступить в Досі та на турнірі в Монтерреї (Мексика), що стартує 2 березня.

Нагадаємо, минулого року Ястремська виграла фінал в Хуахіні у Айли Томлянович (Австралія) і здобула свій другий титул WTA.