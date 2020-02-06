Ястремська претендує на звання "Прорив місяця" WTA

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська увійшла до числа чотирьох претендеток на звання "Прорив місяця" за версією Жіночої тенісної асоціації за підсумками січня.

Крім 19-річної одеситки, на звання претендують Онс Жабур (Туніс), Катерина Александрова (Росія) та Анетт Контавейт (Естонія), повідомляє пресслужба WTA.

Нагадаємо, що в січні Ястремська вперше вийшла у фінал турніру категорії "Прем'єр". Це сталося на змаганнях із призовим фондом 782 тис 900 дол в Аделаїді (Австралія).

Фото: btu.org.ua