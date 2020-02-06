Ястремська претендує на звання "Прорив місяця" WTA
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Укрінформ
Друга "ракетка" України Даяна Ястремська увійшла до числа чотирьох претендеток на звання "Прорив місяця" за версією Жіночої тенісної асоціації за підсумками січня.
Крім 19-річної одеситки, на звання претендують Онс Жабур (Туніс), Катерина Александрова (Росія) та Анетт Контавейт (Естонія), повідомляє пресслужба WTA.
Нагадаємо, що в січні Ястремська вперше вийшла у фінал турніру категорії "Прем'єр". Це сталося на змаганнях із призовим фондом 782 тис 900 дол в Аделаїді (Австралія).
Фото: btu.org.ua