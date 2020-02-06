Соболь допоміг “Брюгге” вийти до фіналу Кубка Бельгії

Соболь допоміг “Брюгге” вийти до фіналу Кубка Бельгії

Укрінформ
Футбольний клуб “Брюгге”, за який виступає захисник збірної України Едуард Соболь, вийшов до фіналу Кубка Бельгії.

У матчі-відповіді півфіналу Кубку Бельгії вчора “Брюгге” на виїзді обіграв “Зюльте-Варегем” із рахунком 2:1. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Едуард Соболь у цьому поєдинку вийшов у стартовому складі й відіграв повний матч.

Першу півфінальну зустріч суперники зіграли внічию. Таким чином, до фіналу пройшла саме команда українця.

Фінал Кубка Бельгії відбудеться 22 березня.

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У нинішньому сезоні Едуард Соболь зіграв у складі “Брюгге” у 31 матчі й відзначився трьома результативними передачами.

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