Соболь допоміг “Брюгге” вийти до фіналу Кубка Бельгії

Футбольний клуб “Брюгге”, за який виступає захисник збірної України Едуард Соболь, вийшов до фіналу Кубка Бельгії.

У матчі-відповіді півфіналу Кубку Бельгії вчора “Брюгге” на виїзді обіграв “Зюльте-Варегем” із рахунком 2:1. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Едуард Соболь у цьому поєдинку вийшов у стартовому складі й відіграв повний матч.

Першу півфінальну зустріч суперники зіграли внічию. Таким чином, до фіналу пройшла саме команда українця.

Фінал Кубка Бельгії відбудеться 22 березня.

У нинішньому сезоні Едуард Соболь зіграв у складі “Брюгге” у 31 матчі й відзначився трьома результативними передачами.