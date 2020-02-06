В Україні з’явилася перша спеціалізована арена для кьорлінгу
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
“5 лютого у столиці відбулася визначна подія в історії розвитку вітчизняних зимових видів спорту – відкриття першої в Україні спеціалізованої арени для кьорлінгу. Символічну стрічку перерізали президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка та президент Федерації кьорлінгу в Україні, член виконкому НОК Олексій Перевезенцев”, - йдеться в повідомленні.
Сергій Бубка під час урочистої церемонії зауважив, що наявність спеціалізованого майданчика вирішить одразу кілька завдань: українські спортсмени матимуть гарні умови для тренувань, Україна зможе приймати престижні міжнародні турніри з кьорлінгу, а пересічні українці отримають чудову можливість відкрити для себе цей вид спорту й спробувати свої сили в ньому.
Також президент НОК виконав перший кидок на новій кьорлінговій арені.
Олексій Перевезенцев у свою чергу подякував НОК України за підтримку та сприяння.