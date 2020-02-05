Суперліга: «Хімік» переміг «Запоріжжя», «Прометей» обіграв «Одесу»

Клуб з Кам’янського повернувся на перше місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» переміг на виїзді «Запоріжжя» 85:64. «Прометей» обіграв вдома «Одесу» 96:72. Про це повідомляє Укрінформ.

«Хімік» виграв першу чверть з відривом у 12 очок і в подальшому гості втримали перевагу. 85:64 - 12-а перемога «Хіміка» в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван (27) – «Хімік».

В іншому матчі ігрового дня «Прометей» вдома впевнено обіграв «Одесу» 96:72. Найрезультативніший гравець матчу: Моріс Крік (26) – «Прометей».

Лідирує в чемпіонаті «Прометей» - 34 (20). На другому місці «Дніпро» - 33 (19). «Хімік» посідає третю позицію – 32 (20).

Нагадаємо, 26 січня в баскетбольній Суперлізі «Хімік» програв вдома «Київ-Баскет» 83:88, «Дніпро» на своєму майданчику обіграло «Запоріжжя» 92:66, а «Черкаські Мавпи» перемогли на виїзді «Одесу» 69:65.