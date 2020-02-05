"Динамо" розгромило словенську "Олімпію" на тренувальних зборах в Туреччині

Футболісти київського "Динамо" провели стартовий контрольний матч на другому навчально-тренувальному зборі в Белеку (Туреччина).

Поєдинок динамівців зі словенським клубом "Олімпія" з Любляни завершився впевненою перемогою "біло-синіх" - 5:0, повідомляє Укрінформ.

Успіх киянам принесли голи Віталія Буяльського, який відзначився на 10-й хвилині, Беньяміна Вербича (27), Назарія Русина (54), Карлоса де Пени (81) і Олександра Романчука (90+1).

Наступний спаринг "Динамо" на турецькому зборі відбудеться 6 лютого з норвезьким "Стремсгодсетом".

9 лютого кияни зустрінуться з "Борацем" (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина), 11 лютого - з БАТЕ (Борисов, Білорусь), 12 лютого - з "Тоболом" (Казахстан) і 15 лютого - з "Динамо" (Тбілісі, Грузія).