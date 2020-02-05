Тренера і менеджера боксера Вихриста дискваліфікують на три роки

Федерація боксу України висловила обурення вчинком Віктора Вихриста, який за місяць до старту ліцензійних турнірів залишив національну збірну заради переходу у професіональний спорт.

Виконавчий комітет ФБУ вирішив ініціювати перед КДК ФБУ трирічну дискваліфікацію особистого тренера Віктора Вихриста Олександра Ляхового та менеджера боксера Андрія Котельника. Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Також виконком пропонує “висловити недовіру керівництву Федерації боксу міста Львова, президентом якої нещодавно було обрано Андрія Котельника, в зв’язку з допущенням ситуації, яка призвела до втрати нашою державою провідного боксера напередодні надзвичайно важливих ліцензійних стартів”.

Дане рішення Виконком ФБУ виніс на своєму засіданні, яке відбулося 4 лютого 2020 року.

“Враховуючи даний інцидент та можливі його наслідки, Федерація боксу України ініціюватиме проведення невідкладних сумісних засідань з керівництвом Міністерства культури, молоді та спорту, щодо розроблення ефективних механізмів унеможливлення подібних інцидентів...

Ми також переконані в тому, що даний інцидент може вкрай негативно вплинути на перспективи представників національної збірної України у ваговій категорії +91 кг взяти участь у найближчій Олімпіаді. Це означає, що в разі форсмажорних обставин або травми чемпіона України-2019 одесита Цотне Рогави, наша команда фактично не матиме гідної та рівноцінної заміни”, - йдеться в офіційній заяві ФБУ.

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Нагадаємо, Віктор Вихрист протягом багатьох років входив до складу національної збірної України з боксу. Він є багаторазовим чемпіоном України, переможцем та призером міжнародних турнірів найвищої категорії, золотим медалістом харківського чемпіонату Європи 2017 року. 2019 року спортсмен підтвердив статус найсильнішого боксера Європи - став чемпіоном Європейських ігор у Мінську у складі збірної України.

Фото: facebook