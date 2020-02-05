Паралімпійський чемпіон презентував курс для людей з інвалідністю

Чемпіон Паралімпійських ігор-2016 року в Ріо-де-Жанейро з фехтування на візках, заслужений майстер спорту України, кандидат технічних наук Андрій Демчук презентував 5 лютого навчальний курс "Захист прав людей з інвалідністю".

Акція "Сніданок з чемпіоном: 5 секретів від Андрія Демчука - як стати переможцем у житті" відбулася 5 лютого у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Цей проєкт стартував більше, ніж півроку тому. Я є одним із співавторів курсу захисту прав людей з інвалідністю на платформі Рrometheus. Основне бажання, яке стимулювало створити цей курс - спробувати запропонувати реальні варіанти вирішення проблем для людей з інвалідністю", - сказав 32-річний львів'янин.

За словами параолімпійського чемпіона, йому досить часто доводиться руйнувати стереотип про те, що люди з інвалідністю в Україні потребують лише турботи й опіки. Доводиться переконувати, що першочергово людям з обмеженими можливостями потрібні рівні права.

"Це безкоштовний курс. Більше того, після закінчення навчання і відповідей на всі тестові завдання у слухачів є нагода виграати грант для реалізації своїх ідей", - додав Демчук.

За словами співавторки курсу "Захист прав людей з інвалідністю" Ірини Федорович, Демчук знає все про перемоги на шляху до успіху. У спорті, у повсякденному житті у боротьбі за права людини він на власному прикладі показує, що люди з інвалідністю можуть бути повноцінними членами суспільства.