Гандбол в Україні: «ZTR» може припинити існування через відсутність фінансування

Гандбольна команда «ZTR» припиняє своє існування через відсутність фінансування. Колектив гандбольного клубу написав відкритий лист МКМС, Федерації гандболу, у якому просить зберегти команду.

Відкритий лист оприлюднили на офіційному сайті гандбольного клубу «ZTR».

«ZTR» свого часу був базовим колективом чоловічої збірної команди України з гандболу, яка представляла Україну на світовій та європейській аренах. На жаль, з 1 лютого 2020 року ПАТ «Запоріжтрансформатор» не має змоги виділяти кошти для фінансування гандбольного клубу «ZTR», і команда «ZTR» припиняє своє існування», - йдеться у відкритому листі.

Гандбольний клуб «ZTR» був створений 1992 року. На сьогодні команда є найбільш титулованою з ігрових видів спорту в країні: спортсмени 14 разів ставали чемпіонами України, 11 разів — срібними призерами, двічі — бронзовими. «ZTR» - триразовий володар Кубка України. На міжнародній арені «ZTR» двічі ставав чвертьфіналістом Ліги чемпіонів європейських країн.

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Відкритий лист підписали гравці та тренери команди.