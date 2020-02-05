ФІФА не підтвердила інформацію про недопуск збірної Росії на ЧС-2022

Міжнародна федерація футбольних асоціацій не підтвердила інформацію про те, що збірній Росії заборонять брати участь в чемпіонаті світу 2022 року у Катарі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Нам нема чого додати до нашої грудневої заяви, в якій ми повідомили, що ФІФА контактує з WADA та ASOIF (Асоціацією міжнародних федерацій літніх олімпійських видів спорту) з приводу поширення рішення виконавчого комітету WADA на футбол", - зазначили у пресслужбі ФІФА.

Раніше катарський телеканал beIN Sports у своєму Twitter інформував, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило російській стороні про заборону на участь у світовій футбольній першості.

Нагадаємо, що 9 грудня 2019 року, виконком WADA прийняв рішення дискваліфікувати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) за маніпуляції з базою даних Московської лабораторії. Таким чином, російські спортсмени втратили можливість протягом чотирьох років виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором.