Ігри-2020 у Токіо: Гончарук і Бородянський візьмуть участь у засіданні оргкомітету

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський 6 лютого візьмуть участь у засіданні Оргкомітету з підготовки та участі українських спортсменів в Іграх ХХХІІ Олімпіади та ХVІ Паралімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“6 лютого відбудеться засідання Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХІІ Олімпіади та ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія)”, - йдеться в анонсі.

У заході також візьмуть участь представники інших міністерств та відомств, що мають відношення до підготовки.

Початок засідання запланований на 12 год. у клубі Кабміну.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо 24 липня - 9 серпня 2020 року. Естафета Олімпійського вогню стартує 26 березня від стадіону в префектурі Фукусіма. Протягом 121 днів його пронесуть через половину населених пунктів Японії - по території 858 міст і сіл. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня.