"Шахтар" обіграв клуб з Північної Македонії на турецькому зборі
Укрінформ
Футболісти донецького "Шахтаря" вдало провели у середу стартовий поєдинок другого турецького збору.
У Белеку українська команда перемогла клуб "Македонія Герче Петров" (Скоп'є, Північна Македонія) - 2:0, повідомляє Укрінформ.
М'ячі забили Тете (13-та хвилина) та Фернандо (43).
Сьогодні чемпіони України також зустрінуться з данським клубом "Сеннерйюск".
8-го та 9 лютого суперниками "гірників" будуть відповідно "Олимпия" (Словения) та "Вентспилс" (Латвия).