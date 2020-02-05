"Шахтар" обіграв клуб з Північної Македонії на турецькому зборі

Укрінформ
Футболісти донецького "Шахтаря" вдало провели у середу стартовий поєдинок другого турецького збору. 

У Белеку українська команда перемогла клуб "Македонія Герче Петров" (Скоп'є, Північна Македонія) - 2:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Тете (13-та хвилина) та Фернандо (43).

Сьогодні чемпіони України також зустрінуться з данським клубом "Сеннерйюск". 

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8-го та 9 лютого суперниками "гірників" будуть відповідно "Олимпия" (Словения) та "Вентспилс" (Латвия). 

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