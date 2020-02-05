Новачок “Борусії” Голанд встановив рекорд у Бундеслізі

Форвард футбольного клубу “Боруссія” Ерлінг Голанд, який лише взимку перейшов до німецького клубу, вже встиг встановити рекорд у Бундеслізі.

19-річний норвезький футболіст першим в історії Бундесліги забив 8 м’ячів у своїх перших 4 матчах за клуб. Про це повідомляє Twitter Opta.

“Ерлінг Голанд є першим гравцем, який забив 8 м’ячів у своїх перших 4 матчах за клуб Бундесліги”, - йдеться в повідомленні.

Восьмими голом Голанда став м’яч, який він забив у вчорашньому матчі проти “Вердера” (2:3).

Раніше він забив 3 м’ячі "Ауґсбурґу", відзначився дублем у матчі проти "Кельна" і двічі забив "Уніон Берліну".

Фото: twitter.com/BVB