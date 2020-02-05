Волейболістки “Хіміка” програли матч 5 туру Ліги чемпіонів

Южненський клуб “Хімік” зазнав чергової поразки у волейбольній Лізі чемпіонів.

Поєдинок “Хімік” (Южний, Україна) - “Новара” (Італія) 5-го туру Ліги чемпіонів відбувся 4 лютого у ФСК “Олімп” у присутності 1400 глядачів і завершився з рахунком 0:3 (14:25. 14:25, 12:25). Про це повідомляє клубна пресслужба у Facebook.

“Хімік” програв в 5-му турі групової стадії Ліги чемпіонів чинному переможцю турніру - італійській “Новарі”. Южненські волейболістки не зуміли нав'язати боротьбу маститому опоненту в жодній з партій, поступившись у всіх елементах, зокрема, в реалізації атак, забивши 22 м'ячі з 76-ти, суперник - 44/84 (29%-52%)”, - йдеться в повідомленні.

Кращим гравцем матчу стала єднальна “Новари” Міка Хенкок, яка набрала 10 очок, 6 з яких - із лінії подачі.

На післяматчевій прес-конференції асистент тренера Дмитро Марюхнич зазначив, що в цілому гра українських волейболісток не виглядала безнадійною, вони діяли самовіддано, але не вистачило виконавської майстерності.

Це вже п'ята поразка підопічних Євгена Ніколаєва в Лізі чемпіонів CEV (Конфедерація європейського волейболу). 18 лютого волейболістки “Хіміка” проведуть свій заключний поєдинок на турнірі, він відбудеться у Німеччині проти клубу “Альянс”.