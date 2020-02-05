Калініна пройшла перше коло турніру ITF у США

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до другого кола турніру ITF у Мідленді (США).

У поєдинку за вихід до другого кола турніру Dow Tennis Classic із призовим фондом 100 тисяч доларів Ангеліна Калініна обіграла російську тенісистку Валерію Савіних. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав понад дві години і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:2.

За вихід до 1/4 фіналу змагань у Мідленді українська тенісистка посперечається з переможницею матчу між американками Марією Матеас і Алішею Паркс.

У парній сітці Калініна разом із американкою Медісон Бренгл у першому колі програла третім сіяним - німкені Моні Бартель і Розалі ван дер Гук із Нідерландів із рахунком 4:6, 2:6.

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